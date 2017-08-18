Во Владивостоке передали в суд дело бывшего директора завода "Радиоприбор"

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего гендиректора оборонного завода "Радиоприбор" Михаила Харченко, которого уже судят за невыплату зарплаты, передано в Первомайский районный суд Владивостока, сообщил РИА Новости в пятницу представитель суда.

"Дело Харченко поступило в суд. Дата заседания пока не назначена", — сказал собеседник агентства.

Харченко грозит до десяти лет заключения, ущерб следствие оценивало в сумму не менее 365 миллионов рублей. Кроме того, ему вменяют невыплату зарплаты на 81 миллион.

"Радиоприбор" — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники. Сложная финансовая ситуация на "Радиоприборе" возникла в конце 2014 года. В итоге, было принято решение, что "Радиоприбор" станет филиалом Дубненского машиностроительного завода.

Сейчас в отношении ОАО "Радиоприбор" идет процедура банкротства, продается имущество завода, чтобы выплатить долги работникам.