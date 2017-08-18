Суд продлил арест бывшим топ-менеджерам "МиГ" и "Туполева" до ноября

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда. Архивное фото

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Мосгорсуд продлил до 24 ноября срок ареста бывшему гендиректору "дочки" РСК МиГ — компании "МиГ-Рост" — Алексею Озерову и экс-заместителю гендиректора ПАО "Туполев" Егору Носкову, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении меры пресечения", — отметили в суде.

В настоящее время расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела.

Озеров и Носков обвиняются в хищении в начале 2000-х годов комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 тысячи квадратных метров, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду. В рамках этого же дела был арестован топ-менеджер "Роскосмоса" Владимир Евдокимов. По данным следствия, сотрудник "Роскосмоса" совершил мошенничество на сумму не менее 200 миллионов рублей с имуществом РСК МиГ, виновным себя Евдокимов не считал.

Тело Евдокимова в марте было обнаружено в камере СИЗО с тремя ножевыми ранениями. Следствие возбудило дело об убийстве.