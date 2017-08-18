В Иркутске оштрафовали организатора акции с бутафорскими гробами

ИРКУТСК, 18 авг – РИА Новости. Суд в Иркутске рассмотрел административное дело организатора акции, который, надев костюм Смерти, вытащил к зданию правительства региона бутафорские гробы, и назначил ему наказание в виде штрафа в 23 тысячи рублей, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.

Ранее сообщалось, что утром 15 августа двое мужчин вытащили на площадь перед зданием правительства Иркутской области четыре черных бутафорских гроба. Оба были задержаны сотрудниками полиции, при составлении протокола сообщили, что несанкционированная акция приурочена к годовщине смерти детей в Черемховском психоневрологическом интернате.

Летом 2016 года более половины воспитанников психоневрологического интерната в Черемхово пострадали от вспышки кишечной инфекции. Четверо детей умерли. По данному факту СУСК РФ региона было возбуждено несколько уголовных дел.

"Судья, рассмотрев дело организатора акции, назначил ему наказание в виде штрафа. Дело второго участника еще не рассматривалось. Заседание пока не назначено", — сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Иркутска.

Мужчина был признан виновным в нарушении порядка организации публичного мероприятия. Максимальное наказание по данной статье предусматривает арест до 30 суток, обязательные работы до 200 часов, штраф до 300 тысяч рублей. Суд ограничился штрафом в 23 тысячи рублей.