Найденная в башкирском лесу девочка прошла от дома около километра

УФА, 18 авг — РИА Новости. Трехлетняя девочка, пропавшая накануне в башкирском селе и найденная утром в пятницу, прошла около одного километра от дома до леса, несмотря на то, что она провела ночь в лесу, девочка не испугана, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя СК РФ по Башкирии Светлана Абрамова.

Ребенок пропал около двух часов дня накануне: девочка играла во дворе, а потом вышла на улицу и исчезла. Четыре часа родители с соседями пытались найти ребенка своими силами, а потом обратились в полицию.

Девочку нашли в лесу недалеко от родного села Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района. К поискам привлекались полицейские, спасатели-подводники, беспилотники, окрестные леса прочесывали местные жители – всего участвовали более 220 человек, в том числе 150 волонтеров.

"Выяснилось, что девочка ушла в лес, примерно на один километр от дома, она ночевала в лесу. Нашедшие ее волонтеры говорят, что она не испугана. Сейчас ее направили в больницу, чтобы избежать негативных последствий для ее здоровья. Ее там обследуют, возможно потребуется лечение", — сообщила Абрамова.

Следственное управление выражает благодарность тем, кто принял участие в поисках ребенка. По данным ведомства, девочку искали около 500 человек.