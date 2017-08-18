В тверских библиотеках не в курсе, что Багдасарян будет работать у них

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 авг – РИА Новости. Руководство библиотек Твери не владеет информацией о том, что скандально известная стритрейсерша Мара Багдасарян будет исполнять наказание в виде обязательных работ в одной из местных библиотек, сообщила РИА Новости в пятницу замдиректора муниципальной библиотечной системы Твери Юлия Крайняя.

Тверское управление федеральной службы судебных приставов ранее подтвердило РИА Новости, что Багдасарян будет исполнять наказание в Заволжском районе Твери в связи с переездом из Москвы, однако не уточнило, где именно. По информации в СМИ, отрабатывать свыше 700 часов обязательных работ она будет в библиотеке в Твери.

"У нас нет такой информации", — сказала Крайняя.

На вопрос корреспондента РИА Новости о том, поставили бы руководство муниципальной библиотечной системы в известность в случае, если бы человек должен был исполнять или исполнял наказание в виде обязательных работ в одной из городских библиотек, собеседница ответила: "Я думаю, что поставили бы".

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории про "лихачей на Gelandewagen", после чего неоднократно задерживалась за другие нарушения правил дорожного движения. За многочисленные просроченные штрафы суд отправил ее на обязательные работы, которые она стала пропускать, за что ранее была административно арестована на 15 суток. Позже девушка представила поддельный больничный лист, чтобы избежать наказания. Однако обман был раскрыт, и по решению суда ей был назначен еще год исправительных работ.