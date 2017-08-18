В Барнауле шестилетний мальчик лишился пальца на детской площадке

БАРНАУЛ, 18 авг — РИА Новости. Следователи возбудили дело по факту ЧП на детской площадке в Барнауле, где шестилетний мальчик поместил палец в конструкцию крутящейся карусели и лишился указательного пальца правой руки, сообщает в пятницу СК РФ по Алтайскому краю.

По данным ведомства, днем 16 августа 2017 года на игровом комплексе, расположенном на придомовой территории многоквартирного жилого дома, должностными лицами одного из частных детских садов города Барнаула была организована прогулка детей группы дневного пребывания.

"Шестилетний мальчик, оставшись без должного внимания со стороны воспитателя, поместил палец в конструкцию крутящейся карусели, в результате чего получил ампутацию конечной фаланги указательного пальца правой руки. Ребенок доставлен в медицинское учреждение, ему оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности населения". Максимальная санкция предусматривает до двух лет лишения свободы.