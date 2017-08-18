В Югре будут судить двух вахтовиков за убийство ради четырех тысяч рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг — РИА Новости. Два жителя Алтайского края, работавшие в Ямало-Ненецком автономном округе вахтовым методом, предстанут перед судом за убийство мужчины ради четырех тысяч рублей и дешевого телефона, сообщает пресс-служба окружного следственного управления СК РФ.

По данным следствия, в октябре 2016 года в городе Новый Уренгой вахтовики познакомились на улице с местным жителем. Они отправились в общежитие, чтобы выпить, а в ходе застолья злоумышленники договорились напасть на своего нового знакомого с целью грабежа.

"Молодые люди ночью вывели 52-летнего потерпевшего во двор и там нанесли ему множественные удары руками и ногами. Видя, что мужчина потерял сознание, они отволокли его тело до крыльца дома и там бросили. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Обвиняемые похитили у своей жертвы мобильный телефон, деньги в сумме 4 тысяч рублей и личные документы", — говорится в сообщении следственного ведомства.

Уголовное дело было возбуждено по трем статьям УК РФ: "разбой", "убийство" и "похищение паспорта". Отмечается, что в ходе расследования молодые люди неоднократно отказывались от своих показаний и обвиняли в совершенном преступлении друг друга.

"С целью доказательства их вины следствием проведены многочисленные криминалистические экспертизы, допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте происшествия, а также очные ставки", — резюмируют в следственном управлении, подчеркивая, что материалы дела направлены в суд.