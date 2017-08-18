В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Жертвами ночного пожара в Свердловской области стали три человека, сообщает в пятницу региональный главк МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 18 августа в городе Ревда на улице Северной. Там вспыхнули надворные постройки, после чего пламя перекинулось на стоящий рядом частный дом. На место были вызваны огнеборцы.

"Мгновенно оценив обстановку, пожарные через окна дома, вскрыв железные решетки, проникли внутрь. Четверых человек, спавших в сильно задымленных комнатах дома, пожарные на руках вынесли через окна на улицу и передали медикам. По информации следственного комитета, в результате пожара три человека получили отравление продуктами горения, несовместимое с жизнью, еще один человек находится в больнице", — уточняет ГУМЧС.

По информации управления, пожар на площади 100 квадратных метров тушили 11 специалистов на трех машинах. В течение двух часов они справились со своей задачей. Сейчас устанавливаются причины ЧП. По сведениям ГУМЧС, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрохозяйства.

Заместитель руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина рассказала РИА Новости, что в результате пожара погибли мужчина 1994 года рождения, женщина 1983 года рождения и пенсионерка 1930 года рождения. Пострадал и был госпитализирован 16-летний подросток. По информации полиции, в доме перед ЧП распивался алкоголь.