В Свердловской области три человека погибли при пожаре в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 авг – РИА Новости. Жертвами ночного пожара в Свердловской области стали три человека, сообщает в пятницу региональный главк МЧС РФ.
"Мгновенно оценив обстановку, пожарные через окна дома, вскрыв железные решетки, проникли внутрь. Четверых человек, спавших в сильно задымленных комнатах дома, пожарные на руках вынесли через окна на улицу и передали медикам. По информации следственного комитета, в результате пожара три человека получили отравление продуктами горения, несовместимое с жизнью, еще один человек находится в больнице", — уточняет ГУМЧС.
По информации управления, пожар на площади 100 квадратных метров тушили 11 специалистов на трех машинах. В течение двух часов они справились со своей задачей. Сейчас устанавливаются причины ЧП. По сведениям ГУМЧС, рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и нарушение правил эксплуатации электрохозяйства.
Заместитель руководителя пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Нина Пелевина рассказала РИА Новости, что в результате пожара погибли мужчина 1994 года рождения, женщина 1983 года рождения и пенсионерка 1930 года рождения. Пострадал и был госпитализирован 16-летний подросток. По информации полиции, в доме перед ЧП распивался алкоголь.