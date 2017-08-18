Жители Еврейской АО, угрожая оружием, заставили грибников собирать коноплю

ХАБАРОВСК, 18 авг — РИА Новости. Тело грибника из Хабаровска, которого вместе с двумя товарищами вооруженные люди из Еврейской автономной области (ЕАО) заставили собирать коноплю, обнаружено с признаками насильственной смерти, сообщает в пятницу СУСК РФ по ЕАО.

Ранее сообщалось, что 10 августа трое жителей Хабаровска собирали грибы в лесополосе у села Партизанское Смидовичского района ЕАО. Двое вооруженных мужчин и женщина заставили грибников собирать растущую неподалеку коноплю. Двоих потерпевших через несколько часов отпустили, а третьего оставили с собой.

СК возбудил уголовные дела по статьям "незаконное лишение двух и более лиц свободы, не связанное с их похищением" и "убийство". Подозреваемых задержали.

"Следствие и полиция в результате совместной работы обнаружили 17 августа в реке на территории Смидовичского района тело третьего мужчины с признаками насильственной смерти. Оружие, которым угрожали потерпевшим, также обнаружено и изъято", — говорится в сообщении.

Отмечается, что все трое нападавших находятся под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.