Пропавшую в Башкирии трехлетнюю девочку ищут беспилотники и водолазы

УФА, 18 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. К поискам трехлетней девочки, пропавшей накануне в башкирском селе, привлечены дополнительные силы полиции, спасателей-подводников, местные жители, запущены беспилотники, однако пока результатов нет, следователи возбудили дело об убийстве малолетнего, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.

В четверг в селе Чуюнчи-Николаевка Давлекановского района Башкирии около 14.00 по местному времени пропала трехлетняя девочка. Она играла во дворе, самостоятельно вышла за территорию домовладения и исчезла. Сначала родители с соседями искали девочку самостоятельно, спустя четыре часа обратились с заявлением в полицию. Местные дети видели ребенка на окраине населенного пункта. Поиски продолжались и в ночное время.

"Поиски ребенка продолжаются. Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения, просматривают их, возможно на них запечатлен ребенок. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего", — сообщила Абрамова агентству.

По ее словам, на поиски девочки привлечены специалисты-подводники МЧС, дополнительные cилы полиции, авиация Росгвардии, запущены беспилотные летательные аппараты, кроме того на помощь специалистам пришли 200 волонтеров.

"Поисковые мероприятия осложняют ярусный ландшафт местности, наличие множества заброшенных строений и водоемов. На месте для координации действий остается заместитель руководителя регионального СК РФ и руководитель отдела криминалистики", — пояснила Абрамова.