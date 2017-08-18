Пропавшую в Башкирии трехлетнюю девочку ищут беспилотники и водолазы

УФА, 18 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. К поискам трехлетней девочки, пропавшей накануне в башкирском селе, привлечены дополнительные силы полиции, спасателей-подводников, местные жители, запущены беспилотники, однако пока результатов нет, следователи возбудили дело об убийстве малолетнего, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СК РФ Светлана Абрамова.
"Поиски ребенка продолжаются. Следователи изъяли видеозаписи с камер наблюдения, просматривают их, возможно на них запечатлен ребенок. Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего", — сообщила Абрамова агентству.
По ее словам, на поиски девочки привлечены специалисты-подводники МЧС, дополнительные cилы полиции, авиация Росгвардии, запущены беспилотные летательные аппараты, кроме того на помощь специалистам пришли 200 волонтеров.
"Поисковые мероприятия осложняют ярусный ландшафт местности, наличие множества заброшенных строений и водоемов. На месте для координации действий остается заместитель руководителя регионального СК РФ и руководитель отдела криминалистики", — пояснила Абрамова.