В Югре произошло смертельное ДТП

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 авг — РИА Новости. В результате лобового столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Сургутском районе ХМАО погибли два человека, в том числе подросток, еще двое получили травмы; возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу региональное управление МВД.

Авария произошла в четверг вечером на 44-м километре автодороги Нефтеюганск — Сургут. По информации полиции, водитель автомобиля Hyundai Sonata не учел дождливые погодные условия и не справился с управлением, вследствие чего иномарку занесло на трассе и она выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с грузовиком DAF в составе рефрижератора.

"В результате ДТП двое пассажиров легкового автомобиля, женщина 1978 года рождения и девочка 2002 года рождения, погибли. Водитель легкового автомобиля и пассажир-мальчик 2010 года рождения с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медучреждение Сургута", — говорится в сообщении ведомства.

В связи со случившимся следователи сургутского управления МВД возбудили уголовное дело.