В Приморье пенсионерка за рулем иномарки упала в реку, утопив внучку и мужа

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Иномарка опрокинулась в реку в Красноармейском районе Приморского края, предположительно, погибли пассажиры — мужчина и девочка, водитель не пострадала, сообщает региональное УМВД РФ.

"Установлено, что водитель транспортного средства Nissan Cube, 70-летняя женщина, двигалась по полевой дороге вдоль берега реки Уссурка… Автомобилистка решила совершить разворот, в результате чего при движении задним ходом совершила съезд с берега реки в водоем с последующим опрокидыванием и затоплением транспортного средства", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате погибли два человека: 71-летний супруг водителя и 9-летняя внучка автомобилистки – они не смогли выбраться из автомобиля и захлебнулись. Женщина не пострадала, ей удалось вылезти из машины.

На месте продолжаются водолазные работы, ищут автомобиль. Информация о погибших пассажирах получена от выжившей автомобилистки. Полиция проводит проверку.