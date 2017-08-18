Суд начнет рассматривать дело бывшего вице-губернатора Приморья 23 августа

ВЛАДИВОСТОК, 18 авг – РИА Новости. Суд начнет рассмотрение дела, по которому проходит бывший вице-губернатор Приморья Сергей Сидоренко, 23 августа, сообщается на сайте Фрунзенского районного суда Владивостока.

Бывший вице-губернатор Приморского края Сергей Сидоренко находится под домашним арестом с декабря 2016 года, он проходит по делу о покушении на мошенничество. По данным прокуратуры, речь идет об уголовном деле, возбужденном по факту покушения на хищение бюджетных средств в сумме не менее 10 миллионов рублей.

Предварительное слушание по делу дважды откладывалось из-за неявки защитника и представителя потерпевшей стороны, однако накануне с третьей попытки оно состоялось.

Согласно данным на сайте суда, судебное заседание назначено на 11.00 местного времени (04.00 мск) 23 августа.