Группировка МЧС в Приморье увеличена на 500 человек после паводка

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Группировка спасателей в Приморье увеличена более чем на 500 человек для ликвидации последствий паводков, сообщает в пятницу пресс-служба МЧС России.

"Для ликвидации последствия паводка в Приморском крае в кратчайшие сроки группировка спасателей увеличилась более чем на 500 человек. Это аэромобильные группировки и спасатели спасательных отрядов МЧС России. В течение двух суток самолеты Ил-76 МЧС России и вертолет Ми-26 оперативно доставили в Приморье из Красноярска, Новосибирска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Южно-Сахалинска и Владивостока около 500 спасателей со всей необходимой экипировкой и оборудованием", — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, также автомобильным транспортом из Амурской области и Хабаровского края прибыли около 50 спасателей, оснащенных тяжелой техникой — это самосвалы, погрузчики и автокраны, электрогенераторы, световые башни, средства малой механизации.

"Сразу по прибытию в зону ЧС спасателям были определены участки работ, где они незамедлительно приступили к работе по ликвидации последствий наводнения. Кроме того, в резерве находятся еще порядка тысячи спасателей", — отметил представитель МЧС России.

Мощные ливни обрушились на Приморье в начале прошлой недели, спровоцировав масштабный паводок. Несколько населенных пунктов были отрезаны от суши. В шести районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Позднее сообщалось, что все реки вернулись в коренные берега, а сообщение с отрезанными селами восстановлено.

Ранее сообщалось, что с 21 по 24 августа Росгидромет прогнозирует сильные дожди, которые могут оказать влияние на реки в Амурской области, Хабаровском крае и снова в Приморье. Синоптики подчеркивают, что прогноз пока долгосрочный, он ежедневно уточняется и корректируется. Подразделения Сибирского регионального центра МЧС России находятся в постоянной готовности к реагированию при осложнении ситуации. Руководство Приморского края готовит комплекс противопаводковых мероприятий.