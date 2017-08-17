Полиция установила владельца авто, промчавшегося по Кутузовскому проспекту

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции установили личность владельца автомобиля, который устроил заезд на большой скорости по Кутузовскому проспекту, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Ранее неизвестный за рулем BMW устроил экстремальный заезд на Кутузовском проспекте в Москве. Видео инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте, который посвящен жизни "золотой молодежи".

"В настоящий момент установлено транспортное средство и его владелец", — сказал собеседник агентства.

По его словам, продолжаются розыскные мероприятия, после которых будет принято решение о виде административного наказания.