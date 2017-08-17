Экс-сенатор Изместьев написал прошение о помиловании

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы (МХГ), член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Людмила Алексеева сообщила, что бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев, приговорённый к пожизненному заключению, написал прошение о помиловании, но пока не подавал его.

Ранее Алексеева сообщала, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, приехавшим лично поздравить ее с юбилеем, она попросила главу государства помиловать экс-сенатора от Башкирии Изместьева, президент, по ее словам, согласился. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что помилование Изместьева возможно, но на это потребуется время. Мосгорсуд в конце декабря 2010 года приговорил Изместьева к пожизненному заключению по ряду уголовных статьей.

"Он написал прошение, но ещё не подавал. Я приеду в Москву 22 августа, его адвокаты принесут мне то, что он написал — я хочу сама посмотреть — после этого они передадут", — сказала Алексеева РИА Новости.

Она уточнила, что это прошение будет передано на имя президента. "Разумеется, только президент имеет право помиловать", — добавил правозащитница.

При этом, по её словам, рассмотрение ходатайства региональной комиссией по помилованиям не обязательно. Алексеева напомнила, что буквально через день после того, как она обратилась к президенту с просьбой помиловать Изместьева, глава государства помиловал двух женщин.

"Никакая комиссия их не рассматривала. В конституции написано: президент имеет право помилования, всё, точка. Все эти комиссии — он это создал, чтобы разбирались юристы, прежде чем он. Но когда у него есть мнение, что этого человека надо помиловать, то он может это сделать без всяких к тому оснований", — сказала правозащитница.