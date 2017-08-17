На западе Москвы ребенок едва не утонул в пруду

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Маленький мальчик едва не утонул в Мещерском пруду на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ).

Как отметили в ведомстве, вечером во время патрулирования в зоне ответственности поисково-спасательной станции "Мещерская" дежурная смена увидела женщину, которая звала на помощь.

"В 20 метрах от берега тонул мальчик 2008 года рождения. Спасатели подняли ребенка на борт катера, оказали первую помощь", — рассказали в пресс-службе.

Ребенок был госпитализирован прибывшей бригадой скорой помощи в Морозовскую больницу.