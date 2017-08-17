Спасатели нашли травмированного в горах Кабардино-Балкарии альпиниста

НАЛЬЧИК, 17 авг – РИА Новости. Спасатели нашли альпиниста из Ростова-на-Дону, получившего травму в горах в Лескенском районе Кабардино-Балкарии, после оказания первой помощи спортсмен отказался от госпитализации, сообщает региональное ГУ МЧС.

В среду днем в Лескенском районе на перевале Светлова на высоте 3500 метров альпинист из Ростова-на-Дону упал и получил травму. Для оказания помощи спортсмену выдвинулись 11 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники. Вечером в среду спасработы были приостановлены из-за низкой облачности и возобновились утром в четверг.

"В 17.15 мск четверга поисково-спасательные работы в Лескенском районе завершены. Спасатели обнаружили альпиниста, спустили его на базу, где он отказался от какой-либо дальнейшей помощи", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, самочувствие спортсмена хорошее.