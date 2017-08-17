В Смоленской области сотрудники МЧС спасли раненого косилкой аиста

БРЯНСК, 17 авг — РИА Новости. Смоленские спасатели помогли белому аисту, который попал под косилку и две недели не мог улететь с поля из-за пораненного крыла, птицу поймали, наложили шину и перевезли в ветеринарную клинику, сообщает ГУ МЧС по региону.

Птицу с переломанным крылом жители Монастырщинского района Смоленской области обнаружили на поле между деревнями Стегримово и Чепелево. Аист попал под убирающую урожай косилку, ему перебило крыло. Птица больше недели не могла улететь, не подпускала к себе людей и могла умереть от голода. Переживавшая за судьбу аиста местная жительница обратилась в МЧС, говорится в сообщении.

На помощь птице были направлены пожарные местного гарнизона пожарно-спасательной части. Они аккуратно отловили аиста и передали заявительнице, говорится в сообщении.

Однако на этом история спасения пернатого не закончилась, аист не давался в руки, и женщине пришлось снова обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.

"Сотрудники главного управления МЧС России по Смоленской области обратились в районную администрацию, где им не отказали в выделении транспортного средства для перевозки аиста в ветеринарную клинику. Там его осмотрели и наложили шину на раненое крыло. Уже совсем скоро птица отправится в новый дом, в деревню Болобовщина, к фермеру, который окружит заботой и выходит пернатого", — говорится в сообщении.