Посетителя кафе под Саратовом спустя 12 лет будут судить за гибель человека

САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти посетителя кафе в 2005 году, который якобы оказывал знаки внимания его девушке, сообщило в четверг областное управление СК РФ.
"Злоумышленник узнал о смерти потерпевшего через пару дней из местной газеты, однако решил не сообщать о случившемся сотрудникам правоохранительных органов… Уголовное дело было приостановлено. В мае 2017 года оперативными сотрудниками органов внутренних дел получена достоверная информация о лице, причинившем смерть мужчине, в связи с чем производство по делу возобновлено", — говорится в сообщении.
Следователи предъявили 34-летнему мужчине обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фигурант дела вину признал полностью.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.