Посетителя кафе под Саратовом спустя 12 лет будут судить за гибель человека

САРАТОВ, 17 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Житель Саратовской области предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти посетителя кафе в 2005 году, который якобы оказывал знаки внимания его девушке, сообщило в четверг областное управление СК РФ.

По версия следствия, в ночь на 5 февраля 2005 года между пьяными ранее незнакомыми мужчинами в кафе города Ртищево произошла ссора из-за того, что якобы 50-летний потерпевший стал оказывать знаки внимания девушке обвиняемого. Следователи установили, что обвиняемый избил потерпевшего руками и ногами, от чего тот спустя два дня скончался в больнице. Фигурант дела скрылся с места происшествия.

"Злоумышленник узнал о смерти потерпевшего через пару дней из местной газеты, однако решил не сообщать о случившемся сотрудникам правоохранительных органов… Уголовное дело было приостановлено. В мае 2017 года оперативными сотрудниками органов внутренних дел получена достоверная информация о лице, причинившем смерть мужчине, в связи с чем производство по делу возобновлено", — говорится в сообщении.

Следователи предъявили 34-летнему мужчине обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фигурант дела вину признал полностью.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечается в сообщении.