КАЛИНИНГРАД, 17 авг — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины, чью голову обнаружили жители города Светлого в судоходном канале, сообщила пресс-служба управления МВД по Калининградской области.

Голову погибшей нашли вечером 14 августа в Калининградском судоходном канале. На следующий день в ходе поисков в той же акватории выловили две ноги и две руки. Региональным СУ СК России возбуждено уголовное дело по факту убийства.

"Отработав круг общения 51-летней женщины в городе Светлом, оперативники вышли на след ее сожителя. В ходе осмотра места происшествия на балконе в квартире по месту жительства 52-летнего мужчины обнаружили пакеты с частями тела убитой. Пакеты с аналогичным содержимым разыскали и в мусорных контейнерах неподалеку от этого дома", — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника, который сознался в убийстве. В настоящее время мужчина задержан следователями СУ СК России по Калининградской области в качестве подозреваемого.

В пресс-службе следственного управления СК по региону сообщили, что по версии следствия, в ночь на 10 августа 2017 года пара в своей квартире распивала спиртное. В ходе затянувшегося застолья между ними возник конфликт на почве ревности, женщина упрекнула сожителя в измене и оскорбила. В ответ подозреваемый задушил ее. Чтобы скрыть преступление, мужчина расчленил тело и выбросил в канал.