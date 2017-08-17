Водитель BMW устроил скоростной заезд по Кутузовскому проспекту

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Неизвестный водитель за рулем BMW устроил экстремальный заезд на Кутузовском проспекте в Москве. Видео инцидента опубликовано в Instagram-аккаунте Majorka_777, который посвящен жизни "золотой молодежи".

Нормально так @andrew_707_ раздаешь по Кутузе 🌪🌪 Публикация от Majorka_official (@majorka_777_) Авг 16 2017 в 1:10 PDT

На записи видно, что автомобиль на скорости в 120 километров в час обгоняет другие машины и выезжает на выделенную полосу. При этом на Кутузовском проспекте нельзя ездить быстрее 60 километров в час.

Отмечается, что видео снял пользователь аndrew_707. При сравнении фотографий его BMW с автомобилем на записи можно заметить, что это салон одной и той же машины. При этом Majorka_777 не указывает, когда был снят ролик.

В мае прошлого года широкий общественный резонанс вызвал заезд на Mercedes Gelandewagen сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова с друзьями. Полицейские гнались за ними в течение нескольких часов, пока пассажиры внедорожника транслировали происходящее в интернете. Во время гонки водитель Gelandewagen грубо нарушал ПДД. Впоследствии Гагаринский суд назначил Шамсуарову наказание в виде обязательных работ, а иномарка была конфискована в пользу государства.