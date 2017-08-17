Под Оренбургом началась проверка сообщений о гибели десяти новорожденных

УФА, 17 авг — РИА Новости, Рамиля Салихова. Специальная правительственная комиссия проверит причину смерти 10 детей в оренбургском перинатальном центре после жалобы пострадавших родителей в приемную президента РФ, сообщил РИА Новости представитель минздрава Оренбургской области.

По данным ведомства, в региональную приемную президента поступило 10 обращений от родителей, чьи дети пострадали во время оказания медицинской помощи в Оренбургском перинатальном центре на проспекте Гагарина.

"Указанные в обращении случаи произошли с 2014 по 2017 годы и не связаны между собой одной причиной. В трех случаях из 10, о которых говорится в обращении, минздрав провел проверки в рамках ведомственного контроля качества медицинской деятельности… По результатам проверок выявлены нарушения, руководителем медицинской организации приняты административно-организационные меры, вынесены дисциплинарные взыскания", — процитировал представитель регионального минздрава главу ведомства Галину Зольникову.

При этом министр отметила, что в одном случае экспертизу провели специалисты из Кирова и сделали вывод, что нарушения привели к ухудшению состояния здоровья, но не явились прямой причиной смерти ребенка.

"В настоящее время правительством области создается комиссия для дополнительной проверки по каждому случаю. Глава регионального минздрава подчеркнула, что ни одно обращение не останется без внимания", — пояснил собеседник агентства.

Следователи местного управления СК начали доследственную проверку по обращениям граждан. По данным ведомства, о гибели детей в перинатальном центре сообщили 11 семей.

"По всем сообщениям о ненадлежащем оказании медицинской помощи следственными органами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — сообщил РИА Новости представитель следствия.

При этом он рассказал, что в производстве следственных органов уже находятся уголовные дела, возбужденные по фактам халатности и причинения смерти по неосторожности в данном перинатальном центре. Отмечается, что судебно-медицинские экспертизы проводят в других субъектах страны.

По данным минздрава области, Оренбургский клинический перинатальный центр является акушерским стационаром третьего уровня и предназначен для родоразрешения женщин высокого акушерского риска. С 2014 по 2017 год здесь прошло 17 527 родов.