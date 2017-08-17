Суд вновь отказал экс-губернатору Брянской области Денину в УДО

БРЯНСК, 17 авг — РИА Новости. Брянский областной суд отказал в УДО бывшему губернатору Брянской области Николаю Денину, приговоренному к четырем годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Ранее Клинцовский городской суд не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-губернатора Николая Денина, который находится в колонии уже более полутора лет. Его защита обжаловала это решение в суде высшей инстанции.

"Брянский областной суд в апелляционном порядке рассмотрел жалобы защитника осужденного Николая Денина на постановление Клинцовского городского суда от 27 июня 2017 года, которым последнему отказано в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении", — говорится в сообщении.

Суд 19 ноября 2015 года приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей. В настоящий момент долг по иску составляет 17,57 миллиона рублей, отмечает прокуратура.

Как установил суд, в декабре 2011 и январе 2012 года губернатор, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжение о выделении из резервного фонда региона более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка", из-за взрыва в цехе которой погибли два человека, еще четверо получили ранения.

Суд согласился с позицией следствия, что деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность". Как решил суд, данное происшествие локального характера было необоснованно расценено как ЧП регионального масштаба. По информации, ранее озвученной адвокатами, следствие было проведено в спешном порядке, а приговор Денину был вынесен скоропалительно — спустя четыре с половиной часа после окончания судебных прений.