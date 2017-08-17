В Югре закрыли палаточный лагерь, где ребенка ранили из пневматики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Палаточный лагерь "Юбилейный" в Кондинском районе ХМАО, где 11-летний ребенок был ранен из пневматического ружья, прекратил свою работу, сообщили РИА Новости в региональном департаменте общественных и внешних связей.
Ранее сообщалось, что представители уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой выявили грубые нарушения в работе лагеря. По словам омбудсмена, ситуация в нем "несовместима с понятием "безопасность".
"На сегодняшний день палаточный лагерь прекратил свою работу. Департаментом социального развития Югры подготовлены письма в адрес главы администрации Кондинского района о наказании виновных. Меры будут приняты незамедлительно", — отметили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Уточняется также, что пострадавший ребенок в настоящее время находится в больнице и чувствует себя удовлетворительно.