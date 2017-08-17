Пожар на месторождении в ХМАО не представляет экологической угрозы

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 17 авг — РИА Новости. Пожар на Ван-Еганском месторождении в Нижневартовском районе ХМАО не представляет угрозы экологической безопасности, сообщает в четверг региональный департамент общественных и внешних связей Югры со ссылкой на руководителя управления Росприроднадзора Романа Мишенина.

Пожар на месторождении произошел 10 августа около полуночи по местному времени. Работы на объекте ведет подрядчик — компания "Интегра-Бурение". С травмами различной степени тяжести восемь сотрудников предприятия, являющиеся гражданами Украины, были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный. В настоящее время они проходят лечение в городской клинической больнице Сургута. Один из пострадавших — в крайне тяжелом состоянии. Ликвидация огня продолжается.

"Вопреки сообщениям в социальных сетях и некоторых СМИ, никакой экологической опасности пожар на скважине 1825 кустовой площадки №50 Ван-Еганского месторождения сегодня не представляет", — заявили в департаменте, уточнив, что в настоящее время проводится административное расследование.

Отмечается также, что подобные возгорания уже случались, и специалисты имеют представление о том, какие вещества выбрасываются в атмосферу.

"Росгидрометом ведется мониторинг состояния окружающей среды. По состоянию на 16 августа есть данные об окиси углерода, это угарный газ, превышение в Нижневартовске по данному веществу не установлено. Специалистами уже проводился и отбор проб почвы на предмет превышения радиационного фона, но его не установили. Кроме того, исследовался атмосферный воздух. По предварительным данным, превышения радиационного фона также не установлено", — приводятся в сообщении слова представителя Росприроднадзора.

Он также уточнил, что ведомство запросило у организаций, распространяющих сведения об экологической катастрофе, сведения и материалы, на основании которых они делают подобные выводы.