Бывший кировский чиновник пойдет под суд за злоупотребления полномочиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 авг – РИА Новости. Бывший глава департамента промышленного развития Кировской области, из-за действий которого государство недополучило 27 миллионов рублей, предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает в четверг СУСК по региону.

Прокуратура Кировской области в ноябре 2016 года сообщила, что по материалам прокурорской проверки следственные органы возбудили уголовное дело в отношении замминистра промышленности и энергетики правительства региона Сергея Вандышева, до этого возглавлявшего областной департамент промышленного развития. Позже пресс-центр правительства региона сообщил, что замминистра отстранен от исполнения обязанностей.

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУСК по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы департамента промышленного развития Кировской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) … Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2009 году была утверждена заявка ООО "Шабалинского деревообрабатывающего завода" на реализацию инвестиционного проекта, контроль за которым был возложен на департамент промышленного развития Кировской области. Для реализации инвестпроекта между департаментом лесного хозяйства области и ООО "Шабалинский деревообрабатывающий завод" без проведения аукциона были заключены договоры аренды лесных участков по сниженным арендным ставкам.

По информации СУСК, с 2010 года Шабалинский деревообрабатывающий завод стал допускать нарушения календарного плана реализации инвестпроекта. Вместе с тем, по данным следствия, "глава департамента промышленного развития Кировской области, достоверно зная о существенном отставании Общества от календарного плана … вопреки интересам службы, из корыстной заинтересованности, принял незаконное решение не направлять в адрес Общества предписания об устранении отставания от графика вложения инвестиций". Затем он принял "незаконное решение о возможности продолжения Обществом инвестиционного проекта", в том числе предприятие продолжало арендовать земельные участки на льготных условиях, добавляет СУСК.

"Действия обвиняемого повлекли существенное нарушение прав и законных интересов неопределенного круга лиц и организаций, которым могли быть переданы участки лесного фонда, расположенные на территории Кировской области, а также наступление тяжких последствий в виде неполучения бюджетом РФ и области значительных сумм арендной платы в размере 9 и 18 миллионов соответственно", — отмечает ведомство.

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