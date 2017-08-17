СК возбудил дела после видео с истязанием школьницы в Ярославской области

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовные дела после сообщений СМИ о видео с издевательствами школьниц над сверстницей в Ярославской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

"В ряде СМИ появилось видео издевательств школьниц над сверстницей в Ярославской области с последующим размещением видео в сети. Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений… "истязание" и "нарушение неприкосновенности частной жизни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел регионального СК России, сформирована следственная группа. В настоящее время закрепляются доказательства, устанавливаются подростки и причины, способствовавшие преступлению. Кроме того, следователи изучат условия жизни несовершеннолетних, круг их общения.