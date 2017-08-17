В "Дикси" не согласны с возбуждением против магазина уголовного дела

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Дикси" не согласен с выводами Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Московской области, которые стали причиной возбуждения уголовного дела против рителейра, говорится в пресс-релизе компании.
В среду УФАС России по Московской области возбудила дела против крупных российских ритейлеров "Дикси" и "Магнита" за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров.
"Двадцать три территориальных управления ФАС по итогам проверки нарушений не выявили, о чем официально уже уведомили ГК "Дикси". О возбуждении дела заявило только УФАС по Московской области. Данный факт дает основание полагать, что в структуре надзорного органа, возможно, пока отсутствует единообразное толкования понятия "дискриминация", — также говорится в сообщении.
УФАС Московской области уточняла, что выявила нарушения по итогам внеплановых проверок. Различные требования по выплате вознаграждений, прописанные в договорах компаний с поставщиками продовольственных товаров, создали, по мнению ведомства, дискриминационные условия для поставщиков и поставили их в неравное положение по отношению друг другу.