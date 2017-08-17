В "Дикси" не согласны с возбуждением против магазина уголовного дела

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Один из крупнейших российских ритейлеров "Дикси" не согласен с выводами Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Московской области, которые стали причиной возбуждения уголовного дела против рителейра, говорится в пресс-релизе компании.

В среду УФАС России по Московской области возбудила дела против крупных российских ритейлеров "Дикси" и "Магнита" за создание дискриминационных условий для поставщиков продовольственных товаров.

"В начале 2017 года АО "Дикси-Юг" в рамках проводимых территориальными подразделениями ФАС РФ проверок получило запросы о предоставлении договоров поставок от 25 территориальных управлений этого ведомства. На все запросы был предоставлен одинаковый пакет документов по типовым договорам, который отражает единый подход к установлению договорных отношений с поставщиками, в том числе соответствующий требованиям Федерального закона "О торговле", — говорится в пресс-релизе компании.

"Двадцать три территориальных управления ФАС по итогам проверки нарушений не выявили, о чем официально уже уведомили ГК "Дикси". О возбуждении дела заявило только УФАС по Московской области. Данный факт дает основание полагать, что в структуре надзорного органа, возможно, пока отсутствует единообразное толкования понятия "дискриминация", — также говорится в сообщении.

УФАС Московской области уточняла, что выявила нарушения по итогам внеплановых проверок. Различные требования по выплате вознаграждений, прописанные в договорах компаний с поставщиками продовольственных товаров, создали, по мнению ведомства, дискриминационные условия для поставщиков и поставили их в неравное положение по отношению друг другу.