Следователи арестовали мужчину, убившего хозяйку квартиры в Подмосковье

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве женщины при его выселении из квартиры в Балашихе, арестован, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Подмосковью.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что погибшая — многодетная мать, она пришла с судебными приставами в квартиру, которая по решению суда отошла ей в собственность. Мужчину в этот момент должны были выселить, он долго не открывал, а затем набросился на женщину с ножом.

"Продолжается расследование уголовное дело в отношении 48-летнего жителя города Ногинск, обвиняемого в совершении преступления… "убийство"… По ходатайству следственных органов обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.