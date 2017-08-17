Суд оставил под домашним арестом брата экс-мэра Владивостока

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным продление до 30 сентября срока домашнего ареста Андрея Пушкарева — брата отстраненного мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого по делу о хищениях, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Могорсуда от 19 июня о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Андрея Пушкарева оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — определила апелляционная коллегия.

Обвиняемый в заседании не участвовал. Защита аргументировала ходатайство тем, что Игорю Пушкареву было предъявлено новое обвинение, с которым не был ознакомлен Андрей Пушкарев — соответственно, считают адвокаты, права последнего были нарушены.

Пушкарев содержится под домашним арестом по состоянию здоровья — из-за взрыва петарды у него повреждено лицо. В настоящий момент предварительное следствие закончено, обвиняемый знакомится с материалами дела, которые насчитывают 100 томов.

© Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Мэр Владивостока Игорь Пушкарев в Басманном суде Москвы © Виталий Белоусов Перейти в фотобанк Мэр Владивостока Игорь Пушкарев в Басманном суде Москвы

Экс-главу Владивостока Игоря Пушкарева обвиняют в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".

При этом "Дороги Владивостока" приобретали стройматериалы только у компаний "Востокцемент" за счет денег, получаемых от администрации Владивостока по муниципальным контрактам. За это Пушкарев получил от гендиректора "Востокцемента" взятку на общую сумму более 75 миллионов рублей, считает следствие.

Андрей Пушкарев, генеральный директор "Востокцемента", обвиняется в соучастии в афере.