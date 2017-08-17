Мосгорсуд признал законным продление ареста экс-главы Коми Гайзера

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Мосгорсуд в четверг признал законным решение о продлении до 19 сентября срока ареста бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера, обвиняемого в мошенничестве и создании преступной группы в регионе, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения", — определила апелляционная коллегия.

Ранее Мосгорсуд продлил срок ареста Гайзера и других фигурантов дела до 19 сентября, а всего до 24 месяцев со дня заключения их под стражу в 2015 году.

В настоящее время Гайзер и другие фигуранты дела знакомятся с материалами дела, которые, по словам обвиняемых, насчитывают 460 томов.

"Следователь говорит, что дело расследование представляет сложность и исключительность, а прокурор говорит, что идет 217-я статья (УПК РФ) и мы знакомимся с материалами. Следствие закончено полгода назад, оно закрыто, а мы слышим это в качестве обоснования нашего содержания под стражей", — сказал Гайзер, доказывая необходимость выпустить его из СИЗО.

Он считает, что арест нарушает его право на ознакомление с материалами дела, поскольку условия содержания в изоляторе не позволяют физически иметь при себе копии всех материалов.

В сентябре 2015 года по делу о мошенничестве и создании преступной группы был арестован ряд высокопоставленных чиновников Коми, а также некоторые бизнесмены, которых Следственный комитет назвал "финансистами-технологами". Под арестом находятся экс-глава республики Вячеслав Гайзер, экс-заместитель главы Коми Алексей Чернов и ряд других чиновников и бизнесменов.