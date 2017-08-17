Гендиректора Ейского морского порта заподозрили в невыплате зарплаты

КРАСНОДАР, 17 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на Кубани в отношении гендиректора Ейского морского порта за невыплату в течение года зарплаты сотруднику компании, сообщает пресс-служба Южного СУТ России.

"Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ОАО "Ейский морской порт", – говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, руководителя акционерного общества подозревают в совершении преступления по статье "полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации".

По версии следствия, с июля 2015 года по август 2016 года гендиректор порта не выплачивал начальнику коммерческого отдела той же организации зарплату, сумма задолженности составила 420 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается, добавили в ведомстве.