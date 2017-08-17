СК проверяет данные о свалке медотходов рядом с жилыми домами в Москве

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку информации СМИ о нелегальной свалке медицинских отходов рядом с жилыми домами в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

"По указанию руководства ГСУСК России по городу Москве проводится доследственная проверка по сообщению средств массовой информации об организации нелегальной свалки медицинских отходов вблизи жилых домов", — сказала она.

Сообщается, что в среду в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что в Новомосковском округе организована нелегальная свалка медотходов, которые периодически утилизируются рядом с жилыми домами, а сточные воды попадают в протекающую рядом реку Пахра. Кроме того, из сюжета следует, что земельный участок, на котором расположена свалка, арендует коммерческая организация под хранение исключительно строительного мусора.

Отмечается, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошен директор организации, а также получены документы, имеющие значение для следствия. В рамках проверки следователями будет дана оценка действиям руководства коммерческой организации.