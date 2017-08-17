СК проверяет данные о свалке медотходов рядом с жилыми домами в Москве

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Следователи организовали проверку информации СМИ о нелегальной свалке медицинских отходов рядом с жилыми домами в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.
Сообщается, что в среду в эфире одного из федеральных телеканалов был показан сюжет о том, что в Новомосковском округе организована нелегальная свалка медотходов, которые периодически утилизируются рядом с жилыми домами, а сточные воды попадают в протекающую рядом реку Пахра. Кроме того, из сюжета следует, что земельный участок, на котором расположена свалка, арендует коммерческая организация под хранение исключительно строительного мусора.
Отмечается, что в настоящее время проведен осмотр места происшествия, опрошен директор организации, а также получены документы, имеющие значение для следствия. В рамках проверки следователями будет дана оценка действиям руководства коммерческой организации.