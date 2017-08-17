Сахалинские спасатели вылетели на помощь в ликвидации наводнения в Приморье

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

Здания, затопленные в результате наводнения, в Уссурийске. 8 августа 2017

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 17 авг – РИА Новости. Сахалинские спасатели в четверг вылетели на помощь своим коллегам в Приморье, где по-прежнему продолжается ликвидация последствий наводнения, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.

Мощные ливни обрушились в начале прошлой недели на Приморье, спровоцировав масштабный паводок. Несколько населенных пунктов были отрезаны от суши. В шести районах Приморского края был введен режим чрезвычайной ситуации. К настоящему времени все реки вернулись в берега, а сообщение с отрезанными селами восстановлено.

"Группа из 30 спасателей и 20 пожарных вылетела из Южно-Сахалинска по приказу Сибирского регионального центра МЧС России для ликвидации последствий наводнения в Приморском крае", — говорится в сообщении спасательного ведомства.

Отмечается, что в зону ЧС сахалинских спасателей доставит вертолёт Ми-26. В их распоряжении — электрогенераторы, осветительная техника, шанцевый инструмент, помпы, аварийно-спасательные инструменты для резки различных конструкций.

"С конкретными задачами нас познакомят по прибытии. В любом случае, это помощь населению, общественным организациям, расчистка завалов, придомовых территорий", — цитирует пресс-служба ведомства начальника поисково-спасательного подразделения Сахалинского ПСО МЧС России им. В.А. Полякова Дмитрия Кублицкого.

Предполагаемый срок работы – 2-3 недели, информировали в МЧС.