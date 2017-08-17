СК сообщил о попытках самосуда над девочками, убившими котенка под Самарой

САМАРА, 17 авг — РИА Новости. Девочки из Самарской области, которые в прямом эфире убили котенка, подверглись травле, над ними пытаются совершить самосуд, сообщает СУ СК по региону.

Ранее в СМИ и соцсетях появились публикации о том, что девочки-подростки из города Кинель убили котенка, транслируя это в прямом эфире одной из социальных сетей. К своим действиям они привлекли маленькую девочку.

"В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на откровенную травлю детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных в происшествии. Следственное управление призывает к гуманности и правопорядку", — сообщили в СК.

В СК заверили, что следователи дадут объективную правовую оценку действиям подростков, их родителей, а также действиям должностных лиц контролирующих органов, в чьи обязанности входит проверять условия жизни и воспитания детей. По результатам проверки планируется внести все необходимые представления в адрес государственных органов, которые занимаются профилактикой правонарушений среди детей.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области и оценить работу должностных лиц, которые контролируют условия жизни и воспитания детей.