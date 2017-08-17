СК сообщил о попытках самосуда над девочками, убившими котенка под Самарой

САМАРА, 17 авг — РИА Новости. Девочки из Самарской области, которые в прямом эфире убили котенка, подверглись травле, над ними пытаются совершить самосуд, сообщает СУ СК по региону.
"В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на откровенную травлю детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных в происшествии. Следственное управление призывает к гуманности и правопорядку", — сообщили в СК.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту сообщений об издевательствах несовершеннолетних над животным в Самарской области и оценить работу должностных лиц, которые контролируют условия жизни и воспитания детей.