Комиссия установит причины пожара на складе на севере Москвы

Пожар на складе на ул. Полярная в Москве. 17 августа 2017

Пожар на складе на ул. Полярная в Москве. 17 августа 2017

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Причины крупного пожара, произошедшего в ночь на четверг в здании склада на северо-востоке Москвы, будут установлены комиссией, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС России.

Крупный пожар произошел в ночь со среды на четверг в торгово-промышленном здании на улице Полярная, 31А. Площадь пожара составила 15 тысяч квадратных метров. Ранг пожара был увеличен со второго до третьего. Было принято задействовать два пожарных вертолета Ка-32А "Московского авиационного центра". В результате пожара также произошло частичное обрушение кровли. По словам начальника столичного главка МЧС России Ильи Денисова, прибывшего на место происшествия, в несущих конструкциях здания имелись трещины и существовала угроза обрушения стен. В 2.45 усилиями пожарных удалось локализовать возгорание. Ранг был снижен до первого. В 4.16 пожар был ликвидирован. Как отметили в ведомстве, работы на месте пожара были завершены, в результате происшествия никто не пострадал.

"Причины пожара будут устанавливаться комиссией после проведения всех необходимых мероприятий", — сказали в пресс-службе.

Ранее Денисов сообщил журналистам, что на складе горели "автомобильная химия, автомобильные масла, лакокрасочные изделия для проведения строительных работ".

Как подчеркнули в пресс-службе ведомства, на месте происшествия работала передвижная лаборатория, проводившая мониторинг состояния атмосферного воздуха.

"По результатам проведенных замеров, превышения ПДК зафиксировано не было. Жителям близлежащих домов ничего не угрожало", — добавили в столичном главке.