КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Прокурорская проверка не нашла серьезных нарушений в исправительной колонии №31 в Красноярске, жалоб от осужденных, на которых следовало бы отреагировать, не поступало, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
"Проверка проводилась путем обхода камер, коммунально-бытовых помещений и объектов учреждения; опроса лиц, переведенных в едином помещении камерного типа; изучения личных дел осужденных. В целях получения сведений о фактическом положении дел в учреждении особое внимание уделялось исполнению сотрудниками колонии требований законодательства о соблюдении прав осужденных в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения", — говорится в сообщении.
"Результаты проверки показали, что в целом требования уголовно-исполнительного законодательства в исправительном учреждении соблюдаются… Жалобы от осужденных на условия содержания, а также по другим вопросам, требующим проверки и принятия мер прокурорского реагирования, не поступали", — отмечают в прокуратуре.
Вместе с тем проверкой "выявлены отдельные нарушения, в том числе при обеспечении требований режима, санитарно-гигиенических норм". В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой края готовятся акты прокурорского реагирования.