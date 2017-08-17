КРАСНОЯРСК, 17 авг — РИА Новости. Прокурорская проверка не нашла серьезных нарушений в исправительной колонии №31 в Красноярске, жалоб от осужденных, на которых следовало бы отреагировать, не поступало, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Ранее красноярская Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) опубликовала на своем сайте материал о многочисленных жалобах заключенных на пытки, издевательства и избиения в ИК-31 в Красноярске. В материале приведен список из 12 заключенных, которых якобы пытали в период с 2014 по 2017 годы. В ОНК считают, что количество избитых в ИК-31 не менее 48, 22 из них обращались в следственные органы. Сообщается, что заключенные постоянно называли одни и те же фамилии пытавших, упоминая, что некоторые сотрудники отказывались участвовать в избиениях. Президентский совет по правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру, Следственный комитет и ФСИН с просьбой привлечь общественников к проверке информации об избиениях и пытках в ИК-31.

"Проверка проводилась путем обхода камер, коммунально-бытовых помещений и объектов учреждения; опроса лиц, переведенных в едином помещении камерного типа; изучения личных дел осужденных. В целях получения сведений о фактическом положении дел в учреждении особое внимание уделялось исполнению сотрудниками колонии требований законодательства о соблюдении прав осужденных в части материально-бытового и медико-санитарного обеспечения", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, проверены законность и обоснованность привлечения к дисциплинарной ответственности осужденных, применения к ним физической силы и специальных средств.

"Результаты проверки показали, что в целом требования уголовно-исполнительного законодательства в исправительном учреждении соблюдаются… Жалобы от осужденных на условия содержания, а также по другим вопросам, требующим проверки и принятия мер прокурорского реагирования, не поступали", — отмечают в прокуратуре.

Вместе с тем проверкой "выявлены отдельные нарушения, в том числе при обеспечении требований режима, санитарно-гигиенических норм". В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой края готовятся акты прокурорского реагирования.