Пострадавших при взрыве газа в Тобольске рабочих перевезли в Тюмень

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. В Тюмень из Тобольска доставили троих рабочих, пострадавших в результате взрыва газовой смеси при ремонте железнодорожной цистерны, сообщает в четверг региональное СУ СК РФ.

Как сообщалось ранее, в ночь на 17 августа в главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" в ходе ремонта железнодорожной цистерны, а именно – во время работ по демонтажу трубного пучка, взорвалась паровоздушная смесь сжиженного газа. В итоге обвалилась часть конструкций здания и пострадали трое рабочих, которые получили ожоги и были доставлены в тобольскую больницу. По факту возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах".

"Потерпевшие доставлены в город Тюмень с многочисленными ожогами и в данный момент находятся в реанимации в тяжелом состоянии", — уточняет ведомство.

По данным МЧС, главный корпус Р-1-1 предназначен для профилактического ремонта: там проводят работы по дегазации, пропарку, чистку, а также осуществляют внешний осмотр и гидравлические испытания вагонов-цистерн.