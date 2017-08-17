Убившего медведя кузбасского охотника обвинили в незаконном хранении оружия

КЕМЕРОВО, 17 авг — РИА Новости. Житель Новокузнецка, который застрелил медведя, разорившего один из пчелиных ульев на пасеке его знакомого, стал фигурантом уголовного дела о незаконном хранении оружия, сообщили РИА Новости в главке МВД по Кемеровской области.

Инцидент произошел в поселке Усково Новокузнецкого района. Участковый уполномоченный полиции выяснил, что накануне вечером зверь вышел к пасеке, расположенной на окраине населенного пункта, и разорил один из пчелиных ульев.

"Владелец пасеки обратился к своему знакомому охотнику и попросил застрелить косолапого. Сорокашестилетний житель Новокузнецка приехал туда и, когда медведь в очередной раз вышел из леса, убил его. Сотрудник полиции попросил стрелка предъявить оружие, однако тот не смог этого сделать, потому что карабин, из которого стрелял, он спрятал неподалеку в кустах", — сказали в ведомстве.

Участковый обнаружил и изъял оружие и девять патронов к нему. Оказалось, что новокузнечанин не имел документов на оружие и хранил его незаконно. Подозреваемый пояснил, что около пяти лет назад, после смерти брата, который являлся законным владельцем, он оставил карабин себе и все это время хранил его в гараже.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов", санкции которой предусматривают до четырех лет лишения свободы.

Полицейские напоминают, что те, кто добровольно сдает незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности.

"Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно", — отметили в ГУМВД.