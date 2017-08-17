В Тюмени возбудили дело после гибели ребенка, упавшего с большой высоты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту гибели 3-летнего ребенка, упавшего с большой высоты в Тюмени, сообщает в четверг СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту смерти ребенка по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

По предварительным данным, вечером 16 августа, оставшись без должного внимания взрослых, из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома в Тюмени, выпал 3-летний мальчик. От полученных повреждений ребенок скончался в реанимации.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства инцидента, уточняет СК.