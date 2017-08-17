Следователи возбудили уголовное дело после взрыва газа в Тобольске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело по факту взрыва газовой смеси в Тобольске, при котором пострадали трое рабочих, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Тюменской области.

Как ранее сообщало региональный главк МЧС, в ночь на 17 августа в главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" в ходе ремонта железнодорожной цистерны рванула паровоздушная смесь сжиженного газа. Пострадали трое рабочих. Обвалилась часть конструкций здания. Причина ЧП сейчас выясняется. Рабочие направлены в реанимацию.

"Следственным отделом по городу Тобольск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту травмирования рабочих в результате хлопка газа по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных работах)", — говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы.

По предварительным данным следствия, 17 августа 2017 года трое слесарей в АО "СГ-Транс" в ночную смену проводили работы по демонтажу трубного пучка на цистерне, предназначенной для транспортировки газа, на территории Тобольского филиала ремонтно-испытательного пункта акционерного общества, расположенного по адресу: город Тобольск, Восточно-промышленный район, квартал 7, строение 23. В момент проведения работ произошел хлопок и началось возгорание, от которого пострадали рабочие. Потерпевшие находятся в тяжелом состоянии.

В настоящий момент проведен осмотр места происшествия, изъята вся необходимая документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, уточняет СУСК.