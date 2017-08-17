Московские врачи извлекли из головы ребенка вату, забытую медиками из Перми

УФА, 17 авг — РИА Новости. Врачи московской больницы извлекли из головы ребенка вату, которую, предположительно, оставили во время операции, проведенной девять месяцев назад, пермские врачи, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщает СК РФ.

Следствие выяснило, что в июле 2016 года в краевой детской клинической больнице в городе Перми малолетнему мальчику из села Юрла в связи с тяжелым заболеванием была проведена трепанация черепа. Впоследствии состояние здоровья ребенка ухудшилось, и он был госпитализирован в Национальный научно-практический центр детской гематологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, расположенный в городе Москве.

"Там при проведении операции в апреле 2017 года врачи извлекли из головы мальчика ватный материал (турунду), который, предположительно, оставили их пермские коллеги. Возбуждено уголовное дело по статье "халатность", — говорится в сообщении ведомства.

По данным СК, в настоящее время мальчик продолжает лечение, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Следователями изымается и анализируется документация, связанная с операцией, проведенной в Перми. Устанавливаются и допрашиваются лица, причастные к оказанию помощи ребенка в крае, выясняется роль и степень ответственности каждого из фигурантов.

В министерстве здравоохранении Пермского края РИА Новости сообщили, что они в курсе расследования в связи с обнаружением инородного тела после операции в голове ребенка из Перми. "Минздрав края заинтересован в максимальной объективности рассмотрения дела и намерен оказывать всестороннюю помощь в расследовании", — пояснили в ведомстве.