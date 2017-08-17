ЧЕЛЯБИНСК, 17 авг – РИА Новости. Челябинский областной суд приговорил к длительным срокам лишения свободы четверых жителей региона за покушение на сбыт наркотиков через интернет, сообщила в четверг пресс-служба суда.

По данным суда, в 2015 году Игорь Секретов, Алексей Козулин, Евгений Гарифулин и Ян Иннелаур вступили в состав организованной группы, которая через интернет-магазин сбывала наркотические средства в Челябинской и Свердловской областях.

"Подсудимые получали наркотики в крупных размерах через места скрытого хранения, фасовали на свертки объемами, равными разовой дозе, и помещали в тайники на территории Челябинской области. После чего они сообщали "операторам" интернет-магазина адреса нахождения товара. Впоследствии на Гарифулина возложили обязанности по организации "закладок" с наркотиками в более крупных размерах", — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что также Гарифулин "получил наркотики для дальнейшего сбыта посредством почтового отправления от организатора группы: ее соучастники доставили наркотики синтетического происхождения массой более 500 граммов из КНР в РФ". По данным суда, в 2015 году соучастников задержали, а в ходе следствия было изъято более 550 граммов наркотиков.

"Суд назначил Секретову наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет 7 месяцев, со штрафом 200 тысяч рублей, Козулину – 14 лет, со штрафом 250 тысяч рублей, Гарифулину – 16 лет, со штрафом 300 тысяч рублей, Иннелауру – 11 лет, со штрафом 200 тысяч рублей. Все четверо будут отбывать наказание в колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Все признаны виновными в покушении на совершение организованной группой незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере, Секретов и Козулин также осуждены за покушение на незаконный сбыт наркотиков в значительном размере, уточняется в сообщении. Кроме того, суд признал Гарифулина виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере и незаконном перемещении организованной группой через границу Таможенного союза ЕАЭС наркотических средств в особо крупном размере.

Приговор не вступил в законную силу.