Пострадавших при взрыве газа в Тобольске рабочих поместили в реанимацию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. В реанимацию поместили троих рабочих, пострадавших при взрыве газовой смеси в Тобольске, сообщила в четверг РИА Новости представитель департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Как ранее сообщало региональное ГУ МЧС, в ночь на 17 августа в главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ-Транс" в ходе ремонта железнодорожной цистерны рванула паровоздушная смесь сжиженного газа. Пострадали трое рабочих. Обвалилась часть конструкций здания. Причина ЧП сейчас выясняется.

"В четыре утра в ОБ-3 (областная больница №3 в Тобольске – ред.) доставили трех человек с ожогами после ЧП. Площадь ожогов у всех порядка 60-70%. Все трое находятся в реанимации, им оказана необходимая помощь и проведены обследования. Осмотрены хирургами, травматологами, окулистами и другими специалистами. Тактика ведения лечения согласована с тюменским ожоговым центром ОКБ-1. В ближайшее время будет решен вопрос о доставке пациентов в Тюмень", — сказала Малыгина.

По данным МЧС, главный корпус Р-1-1 предназначен для профилактического ремонта: там проводят работы по дегазации, пропарку, чистку, а также осуществляют внешний осмотр и гидравлические испытания вагонов-цистерн.