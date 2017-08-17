В Подмосковье экс-полицейского будут судить за ДТП с четырьмя погибшими

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Дело в отношении бывшего оперуполномоченного, обвиняемого в совершении ДТП с четырьмя погибшими в Московской области, передано в суд, сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, 24 сентября 2016 года сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулём автомобиля Mercedes Е240, гнал по Ярославскому шоссе в направлении Пушкино, значительно превышая скорость и совершая опасные перестроения, выехал на обочину и столкнулся с Suzuki. Водитель и трое пассажиров Suzuki, в том числе малолетний ребенок, погибли. Ещё один несовершеннолетний получил тяжёлые травмы.

"Пушкинская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего оперуполномоченного МУ МВД России "Пушкинское"… Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Пушкинский городской суд", — говорится в сообщении.

Отмечается, что он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

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