В Тобольске трое рабочих пострадали при взрыве газовой смеси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. В Тюменской области трое рабочих пострадали в результате взрыва газовой смеси, сообщает в четверг региональный главк МЧС.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на 17 августа в главном корпусе Р-1-1 Тобольского филиала по транспорту газа ОАО "СГ- Транс". Сейчас на месте работают сотрудники МВД и СК, выясняющие причины случившегося.

"В процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел взрыв паровоздушной смеси сжиженного газа без последующего горения. В результате взрыва частично обрушены легкие конструкции здания … В результате взрыва пострадало трое рабочих, которых спасатели передали бригадам скорой помощи", — уточняет управление.

По информации ГУМЧС, основной задачей прибывших подразделений ведомства стало охлаждение цистерн, находившихся в цехе, с последующей их эвакуацией с помощью маневрового тепловоза.

По сведениям управления, упомянутый главный корпус Р-1-1 предназначен для профилактического ремонта: там проводят работы по дегазации, пропарку, чистку, а также осуществляют внешний осмотр и гидравлические испытания вагонов-цистерн.