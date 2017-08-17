В Тобольске трое рабочих пострадали при взрыве газовой смеси

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. В Тюменской области трое рабочих пострадали в результате взрыва газовой смеси, сообщает в четверг региональный главк МЧС.
"В процессе ремонтных работ железнодорожной цистерны произошел взрыв паровоздушной смеси сжиженного газа без последующего горения. В результате взрыва частично обрушены легкие конструкции здания … В результате взрыва пострадало трое рабочих, которых спасатели передали бригадам скорой помощи", — уточняет управление.
По информации ГУМЧС, основной задачей прибывших подразделений ведомства стало охлаждение цистерн, находившихся в цехе, с последующей их эвакуацией с помощью маневрового тепловоза.
По сведениям управления, упомянутый главный корпус Р-1-1 предназначен для профилактического ремонта: там проводят работы по дегазации, пропарку, чистку, а также осуществляют внешний осмотр и гидравлические испытания вагонов-цистерн.