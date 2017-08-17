В Екатеринбурге бывшего чиновника осудили на три года за взяточничество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Бывший глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко получил три года колонии по обвинению во взяточничестве, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.
"Суд назначил Александру Бреденко наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил", — уточняет прокуратура.
По данным ведомства, "лицо, давшее Бреденко взятку, освобождено от ответственности, поскольку само сообщило о факте совершения преступления в правоохранительные органы, участвовало в оперативном мероприятии и способствовало раскрытию преступления".
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