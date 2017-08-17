В Екатеринбурге бывшего чиновника осудили на три года за взяточничество

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 авг – РИА Новости. Бывший глава Верх-Исетского района Екатеринбурга Александр Бреденко получил три года колонии по обвинению во взяточничестве, сообщает в четверг прокуратура Свердловской области.

Как сообщалось ранее, 21 февраля сотрудники ФСБ задержали Бреденко на рабочем месте. По информации свердловского СУ СК РФ, он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя за покровительство при исполнении муниципального контракта по санитарному обслуживанию территории района. Было возбуждено уголовное дело. Чиновника отправили под домашний арест и отстранили от должности на время следствия.

"Суд назначил Александру Бреденко наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на три года. Приговор суда в законную силу не вступил", — уточняет прокуратура.

По данным ведомства, "лицо, давшее Бреденко взятку, освобождено от ответственности, поскольку само сообщило о факте совершения преступления в правоохранительные органы, участвовало в оперативном мероприятии и способствовало раскрытию преступления".

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