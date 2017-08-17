Во Владивостоке у школы олимпийского резерва обнаружили разлитую ртуть

ВЛАДИВОСТОК, 17 авг – РИА Новости. Специалисты устраняют масштабный разлив ртути возле спорткомплекса школы олимпийского резерва во Владивостоке, сообщает администрация края.

Как сообщили в учреждении по делам ГО и ЧС Приморского края, разлив ртути произошёл ночью 17 августа на автостоянке возле спорткомплекса.

"По предварительной информации, неизвестные лица несли мешок с опасным металлом, из которого и вытекла ртуть. Предполагаемая площадь загрязнения – около 300 квадратных метров", – говорится в сообщении.

На месте происшествия выставлено оцепление, проводится сбор вещества и анализ грунта, устанавливаются обстоятельства произошедшего.