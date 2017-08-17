В Кузбассе возбудили дело после гибели трехлетней девочки при пожаре

КЕМЕРОВО, 17 авг — РИА Новости. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Кемеровской области после гибели при пожаре трехлетней девочки, сообщает в четверг пресс-служба управления СК РФ по региону.

Инцидент произошел в среду в частном доме в Рудничном районе Кемерово. Как выяснили следователи, 13-летний родственник пострадавших шел к ним в гости, когда заметил, что из-под крыши идет дым, а также услышал плач ребенка. Через окно подросток разглядел, что на кровати лежит грудной ребенок, после чего разбил стекло и вытащил мальчика из горящего дома.

"В это время на улице рядом с домом сидел родственник семьи, который, как выяснилось позже, должен был присматривать за детьми. Однако на возгорание в доме он не отреагировал, а затем просто покинул место пожара. В это время прибыли сотрудники МЧС, которых вызвали соседи", — говорится в сообщении.

После тушения пожара спасатели обнаружили в доме тело трехлетней девочки. Предварительно установлено, что родители ушли на заработки и оставили детей под присмотром родственника, местонахождение которого теперь устанавливается.

В рамках расследования будет проведена экспертиза, которая установит точную причину возгорания. Как уточнили в СУСК, ранее эта семья уже попадала в поле зрения сотрудников полиции, отец детей привлекался к административной ответственности.

"Будет дана юридическая оценка действиям родителей и родственника, присматривавшего за детьми. Также следственное управление инициирует вопрос о награждении подростка за спасение ребенка", — добавили в следственном управлении.